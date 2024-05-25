«Первый класс»: Школа жизни

В онлайн-кинотеатре Иви вышли все серии драмеди «Первый класс» про трех подруг, которые пытаются устроить детей в новую петербургскую школу «Культурное наследие», где, как гласят рекламные материалы, будет воспитываться элита города.
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