Плющев о стычке игроков «Лады» и «Авангарда»: «Ткачеву от таких заварушек надо уходить. Когда хоккеист начинает истерить и бросаться перчатками, то показывает сопернику, что тот добился цели»

Омский клуб одержал победу в первой игре серии Кубка Гагарина со счетом 5:1. – Что скажете об омском матче? – «Авангард» провел его очень мощно, ни в одной другой серии первого раунда плей-офф не было такой разницы в классе.
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