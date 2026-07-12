Германия оплатила самый крупный заказ на беспилотники для Киева Германия оплатит закупку для Украины 50 тысяч беспилотников, у Берлина нашлись .
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Германия оплатила самый крупный заказ на беспилотники для Киева Германия оплатит закупку для Украины 50 тысяч беспилотников, у Берлина нашлись .
Свежие комментарии