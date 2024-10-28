Под Смоленском гонщик влетел в стелу на Аллее памяти

По информации из соцсетей, инцидент произошел в Сафоново. Как уточнили в УМВД России по Смоленской области, водитель не выполнил требование дорожных полицейских об остановке и отказался от прохождения медицинского освидетельствования.
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