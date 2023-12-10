Почетный президент РФС Колосков: мне нравится "Динамо" в последних матчах

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков перед матчем Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Динамо" и воронежским "Факелом" заявил, что ему нравится игра бело-голубых в последних матчах, передает "Евро-Футбол.