WSJ: Трамп раздражён из-за критики законопроекта о бюджете со стороны Маска

Критика американским предпринимателем Илоном Маском нового масштабного законопроекта о бюджете США вызывала раздражение у главы Белого дома Дональда Трампа, написала газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на чиновника из администрации Соединённых Штатов.
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