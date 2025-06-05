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WSJ: Трамп раздражён из-за критики законопроекта о бюджете со стороны Маска

WSJ: Трамп раздражён из-за критики законопроекта о бюджете со стороны Маска

Критика американским предпринимателем Илоном Маском нового масштабного законопроекта о бюджете США вызывала раздражение у главы Белого дома Дональда Трампа, написала газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на чиновника из администрации Соединённых Штатов.

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