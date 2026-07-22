Итальянский стартап привлёк €5 млн для лазерной передачи энергии спутникам

ORiS уже испытала систему на Земле, передавала энергию дронам на расстоянии 100 м и готовит первые космические демонстрации технологии в 2027 годуИтальянский стартап ORiS привлёк €5 млн (около $5,7 млн) на разработку системы лазерной передачи энергии для спутников.