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Итальянский стартап привлёк €5 млн для лазерной передачи энергии спутникам

Итальянский стартап привлёк €5 млн для лазерной передачи энергии спутникам

ORiS уже испытала систему на Земле, передавала энергию дронам на расстоянии 100 м и готовит первые космические демонстрации технологии в 2027 годуИтальянский стартап ORiS привлёк €5 млн (около $5,7 млн) на разработку системы лазерной передачи энергии для спутников.

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