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Царьград

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Песков объявил о мерах в ответ на ядерные планы Литвы

Песков объявил о мерах в ответ на ядерные планы Литвы

Россия намерена укрепить свою безопасность в ответ на планы Литвы отменить запрет на размещение ядерного оружия.

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