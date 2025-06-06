Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 043 подписчика

Замглавы Совбеза: "Страны Глобального Юга и Востока настроены на расширение взаимодействия с Россией"

Замглавы Совбеза: "Страны Глобального Юга и Востока настроены на расширение взаимодействия с Россией"

Заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов отметил, что на международном форуме по безопасности в Москве страны Глобального Юга и Востока подтвердили намерение расширять сотрудничество с Россией, несмотря на западное давление.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх