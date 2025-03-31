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Снукерист.ру

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Шон Мерфи потерпел жесткое поражение от Хокинса в первом раунде Tour Championship 2025

Шон Мерфи потерпел жесткое поражение от Хокинса в первом раунде Tour Championship 2025

Барри Хокинс одержал невероятную победу над Шоном Мерфи в первом раунде, а Дин Джуньху лидирует после первой сессии над Марком Уильямсом на турнире Tour Championship 2025 в Манчестере, сообщает WST Барри Хокинс нокаутировал Шона Мерфи.

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