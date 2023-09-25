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Чем ближе к развязке, тем больше беглохохлы расчехляются... или украинец - это диагноз

Чем ближе к развязке, тем больше беглохохлы расчехляются... или украинец - это диагноз

Собственно, всё к этому и шло изначально — «Вперёд, на Кремль!» Ублюдки начинают метить территорию нашей страны как свою "южнорусскую" вотчину.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
В третьем и четвёртом поколении проживают в России хохлы, но русскими не стали: хохол - это диагноз. Сделал нам подарок Ельцин в Беловежской пуще. Теперь Путин и мы вместе с ним, расхлёбываем &quot;замес&quot; его патрона Ельцина! Это каким надо быть циником Медведеву и построить памятник Ельцину, из-за которого теперь гибнет наша молодёжь! Героизм одного - предательство - другого, а именно Ельцина.
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