Чем ближе к развязке, тем больше беглохохлы расчехляются... или украинец - это диагноз

Владимир Соловьев

В третьем и четвёртом поколении проживают в России хохлы, но русскими не стали: хохол - это диагноз. Сделал нам подарок Ельцин в Беловежской пуще. Теперь Путин и мы вместе с ним, расхлёбываем "замес" его патрона Ельцина! Это каким надо быть циником Медведеву и построить памятник Ельцину, из-за которого теперь гибнет наша молодёжь! Героизм одного - предательство - другого, а именно Ельцина.