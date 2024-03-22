«Город опустел еще на прошлой неделе»: в Белгороде под обстрел попали жилые дома и четыре медучреждения

В результате атаки погибла женщина, которая вышла гулять со своими собаками. Минобороны РФ сообщило, что над областью было сбито восемь снарядов РСЗО VampireОдин человек погиб в результате утреннего обстрела Белгорода.
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