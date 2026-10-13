Вместо ордена – расстрел, или Как «награда» нашла нацистского карателя и члена КПСС Алекса Лютого

В 1976 году в советских газетах мелькнуло сообщение о том, что нацистский каратель Александр Юхновский, долгое время скрывавшийся под фамилией Мироненко, был приговорен судом к высшей мере и расстрелян.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Кем была «Зинка В...
- Кем была «Зинка В...
- Кем была «Зинка В...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым