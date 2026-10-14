«Списанный» Яруллин обходит Миллера в «Ак Барсе»: прошлый сезон был в запасе

Защитник Альберт Яруллин вернулся после травмы и операции, снова играет за «Ак Барс» (1+6 в 15 матчах) и доказывает: возраст — это опыт.
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