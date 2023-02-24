На северном фланге Бахмута сыплется оборона ВСУ

В самостийных чатах наблюдается «взрыв мозга». Одни орут, что их предали янки, которые не дали оружие, другие — призывают не паниковать и дружно цитируют Зеленского, который намекнул, что Бахмут/Артемовск — это ловушка: «Вы — что? Не поняли?».