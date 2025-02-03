Александр Дубровин поздравил с 85-летним юбилеем Аиду Русецкую

Мэр Братска Александр Дубровин поздравил с 85-летним юбилеем Русецкую Аиду Раймондовну. Жизнь этой удивительной женщины – это целая эпопея, полная как невообразимых трудностей, так и светлых моментов стойкости, любви и семейного тепла.
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