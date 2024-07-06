Взрывы в Сумах: часть города осталась без света и воды

На фоне объявленной воздушной тревоги в нескольких областях Украины, включая Сумскую, Киевскую и Одесскую, в городе Сумы прогремела серия взрывов, которые привели к частичному отключению электроэнергии и перебоям с водоснабжением.
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