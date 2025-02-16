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ФБР разыскивает лидера культа IT-анархистов: на счету сектанта шесть убийств

ФБР разыскивает лидера культа IT-анархистов: на счету сектанта шесть убийств

В последний раз Ласоту видели в Северной Каролине. Точное местонахождение преступника неизвестно.ФБР объявило в розыск 34-летнего Джека Ласоту, бывшего инженера NASA и IT-специалиста, которого подозревают в организации серии убийств.

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