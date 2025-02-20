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Официальный портал Минюста России для некоммерческих организаций

Официальный портал Минюста России для некоммерческих организаций

В декабре 2024 года Министерство юстиции Российской Федерации запустило новый специализированный портал для некоммерческих организаций (НКО), расположенный по адресу nco.

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