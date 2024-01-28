Разработчик Stray показал, каким мог бы быть современный ремейк Silent Hill 4: The Room н...

Разработчик Stray показал, каким мог бы быть современный ремейк Silent Hill 4: The Room на новом движкеРазработчик игр из BlueTwelve Studio, Максим Дорохов, работавший над Stray, опубликовал два ролика, в которых показал, как мог бы выглядеть современный ремейк Silent Hill 4: The Room на движке Unreal Engine 5.