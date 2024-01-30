МО РФ: Украина ночью пыталась совершить массовую атаку с применением дронов

Украинская сторона минувшей ночью пыталась совершить массовую атаку с применением беспилотников. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал Zvezdanews, выступило российское министерство обороны.
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