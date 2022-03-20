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Ничья «Спартака» и скандал из-за травмы Айртона, победы ЦСКА и «Трактора» в Кубке Гагарина, Бензема пропустит класико, «Челси» в 1/2 финала Кубка Англии и другие новости

Ничья «Спартака» и скандал из-за травмы Айртона, победы ЦСКА и «Трактора» в Кубке Гагарина, Бензема пропустит класико, «Челси» в 1/2 финала Кубка Англии и другие новости

Доброе утро! Ловите дайджест главных новостей за прошедшие сутки ☀️ 1. «Спартак» сыграл вничью с «Нижним Новгородом» (1:1), хотя вполне мог победить, если бы не Промес – Квинси попал себе в ногу при ударе с пенальти, и его гол отменили.

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