В Киеве придумали, как укрепить свою ПРО

Владимир Зеленский, намучившись с проблемой недостатка средств ПРО и осознав, что не может ее решить, пошел классическим путем ухода от ответственности: поручил премьеру Корецкому все сделать и доложить.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Зачем генералы НА...
- Почему Зеленскому...
- Нет войны – нет У...
Будут массово производить рогатки из резины от трусов.🤣🤣🤣