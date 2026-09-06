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Позитив для оптимистов

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В Киеве придумали, как укрепить свою ПРО

В Киеве придумали, как укрепить свою ПРО

Владимир Зеленский, намучившись с проблемой недостатка средств ПРО и осознав, что не может ее решить, пошел классическим путем ухода от ответственности: поручил премьеру Корецкому все сделать и доложить.

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