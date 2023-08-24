Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Месси не забил «Цинциннати» в игровое время. Прервалась голевая серия из 7 игр с момента дебюта в «Интере»

Месси не забил «Цинциннати» в игровое время. Прервалась голевая серия из 7 игр с момента дебюта в «Интере»

Аргентинец ранее провел за «Интер Майами» 7 игр, и в каждой из них 36-летний футболист забивал. Сегодня эта серия прервалась в матче с «Цинциннати» (3:3, по пенальти – 5:4) в рамках 1/2 финала Открытого кубка США.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх