Месси не забил «Цинциннати» в игровое время. Прервалась голевая серия из 7 игр с момента дебюта в «Интере»

Аргентинец ранее провел за «Интер Майами» 7 игр, и в каждой из них 36-летний футболист забивал. Сегодня эта серия прервалась в матче с «Цинциннати» (3:3, по пенальти – 5:4) в рамках 1/2 финала Открытого кубка США.
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