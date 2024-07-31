Бывший министр и "его девочки": Шурыгин после обыска у генерала призвал "говорить всё и до конца"

Не смотрите на награды этого генерала. 90% медалей - это ведомственные и юбилейные. Их дают за то, что ты есть и по случаю праздника.

Геннадий Бережнов

СМИ то одного терзают, то Иванова и что, кто то слышал осуждение Путиным этого воровского гнезда? Убрали Шойгу из под удара и на этом всё, занимайтесь г-н Белоусов, а мы посмотрим что ты сделаешь! А Васильева со своим любовником живут в радости и при деньгах - всё вернули. А медали, так каждый генерал имеет их в сейфе для личного награждения своих подчинённых, как у Брежнева в мультике: открыл сейф и себе повесил!