Театр абсурда
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Театр абсурда

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Бывший министр и "его девочки": Шурыгин после обыска у генерала призвал "говорить всё и до конца"

Бывший министр и "его девочки": Шурыгин после обыска у генерала призвал "говорить всё и до конца"

Коллаж Царьграда. Накануне были опубликованы фотографии, сделанные при обыске у генерала Дмитрия Булгакова, который 14 лет отвечал за материально-техническое обеспечение в Минобороны России.

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Комментарии
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Добрый Кот
Не смотрите на награды этого генерала. 90% медалей - это ведомственные и юбилейные. Их дают за то, что ты есть и по случаю праздника.
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1 д.
Геннадий Бережнов
СМИ то одного терзают, то Иванова и что, кто то слышал осуждение Путиным этого воровского гнезда? Убрали Шойгу из под удара и на этом всё, занимайтесь г-н Белоусов, а мы посмотрим что ты сделаешь! А Васильева со своим любовником живут в радости и при деньгах - всё вернули. А медали, так каждый генерал имеет их в сейфе для личного награждения своих подчинённых, как у Брежнева в мультике: открыл сейф и себе повесил!
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1 д.
Козлов Владимир
Да. При Сталине давно под стенкой лежали и всю недвижимость конфисковали. А их еще по головке погладили
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23 час.

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