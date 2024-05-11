30 cамых неосвоенных мест на нашей планете

В мире осталось уже не так много мест, где не ступала нога человека. Белые пятна на средневековых картах сменились подробными спутниковыми снимками местности, исследователи умудрились забраться на самые высокие горы планеты и спуститься даже в Марианскую впадину.
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