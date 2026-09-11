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Путин: западные глобалистские элиты спровоцировали конфликт на Украине

Путин: западные глобалистские элиты спровоцировали конфликт на Украине

Конфликт на Украине произошел по вине западных глобалистских элит, которые давили на Россию. Об этом президент Владимир Путин заявил на встрече с журналистами в Нью-Дели, сообщила пресс-служба Кремля.

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