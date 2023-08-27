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Двое судей отдали семь раундов в пользу Усика, еще один – шесть

Двое судей отдали семь раундов в пользу Усика, еще один – шесть

Украинский боксер уверенно побеждал к девятому раунду, в котором нокаутировал Даниэля Дюбуа. Двое судей посчитали 79-72, а третий – 78-73 – в пользу Усика.

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