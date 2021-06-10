Голову с плеч: почему Москва решила массово вводить санкции против иностранцев

Российские власти решили усилить борьбу с гражданами недружественных стран. Правительство в минувшую среду внесло в Госдуму законопроект о санкционном преследовании иностранцев, которые оказывают юридическое, экономическое или физическое … .
Российские власти решили усилить борьбу с гражданами недружественных стран. Правительство в минувшую среду внесло в Госдуму законопроект о санкционном преследовании иностранцев, которые оказывают юридическое, экономическое или физическое … .
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