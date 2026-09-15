Впервые в истории РФ доля смертей от болезней сердца упала ниже 50%

В России зафиксировали снижение числа смертей от сердечно-сосудистых заболеваний. Значение опустилось ниже 50% от общего числа смертей, заявил гендиректор НМИЦ кардиологии имени академика Чазова, главный внештатный кардиолог Минздрава РФ академик РАН Сергей Бойцов.
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