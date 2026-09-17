Глава словацкого МИД обвинил фон дер Ляйен в игнорировании мирных инициатив

Министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар раскритиковал выступление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен за отсутствие предложений по мирному урегулированию конфликта на Украине.
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