Аэропорты Жешув и Люблин останавливаются во время атак БПЛА по западу Украины Российская армия наращивает блокаду логистики снабжения иностранной военной.
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