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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Муниципалитеты могут получить 1 млрд рублей на развитие

Муниципалитеты могут получить 1 млрд рублей на развитие 🗣️ Постановлением, подписанным Михаилом Мишустиным, обновлён формат Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика».

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