Муниципалитеты могут получить 1 млрд рублей на развитие 🗣️ Постановлением, подписанным Михаилом Мишустиным, обновлён формат Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика».
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Муниципалитеты могут получить 1 млрд рублей на развитие 🗣️ Постановлением, подписанным Михаилом Мишустиным, обновлён формат Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика».