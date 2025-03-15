Реквием по НАТЕ

Самолеты ВКС РФ проникли в зону KADIZ – южнокорейский Генштаб В субботу несколько российских военных самолетов вошли в опознавательную зону противовоздушной обороны Южной Кореи (KADIZ) над Восточным морем. Об этом сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, подчеркнув, что на сопровождение были оперативно подняты истребители ВВС страны. Согласно данным военных, российские самолеты неназванного типа пересекли границу KADIZ около 9:20 утра, затем совершили маневры в восточной и северной частях зоны и покинули её. При этом вторжения в национальное воздушное пространство Южной Кореи не произошло. Военные Южной Кореи отметили, что российские самолеты были обнаружены еще до их входа в KADIZ, что позволило заранее направить истребители для визуального контакта. Согласно официальному заявлению, полеты проходили в рамках военных учений, и не преследовали цели нарушения воздушного пространства страны. Следует отметить, что зона KADIZ не является суверенным воздушным пространством, но устанавливается для обеспечения идентификации воздушных судов, тем самым снижая вероятность непреднамеренных авиационных инцидентов.

Юрий Ильинов

Перемирие на Украине станет настоящим испытанием для США, а не России – обозреватель Bloomberg Прекращение огня на Украине станет для США самым большим испытанием намерений. Подобная сделка станет не столько обузой для Москвы, сколько трудным выбором для США. С таким мнением выступил политический обозреватель агентства Bloomberg Марк Чемпион. Как пишет аналитик, существует общее мнение, и оно таково, что 30-дневное прекращение огня, согласованное на этой неделе между переговорщиками США и Украины, якобы одним махом возложило бремя на президента России Владимира Путина по доказыванию, что он действительно хочет положить конец конфликту. Я подозреваю, что это неправильно. Это США придется сделать трудный выбор и очень скоро – пишет Чемпион. Путин может в какой-то момент посчитать, что лучше всего дать коллеге Дональду Трампу 30-дневное прекращение огня, которое ему нужно, чтобы доказать, что он все еще владеет «искусством сделки», прежде чем искать предлог для возвращения к победному для РФ шествию на поле боя. Путин много раз говорил, что он хочет уступок по долгосрочным вопросам до любого прекращения огня, и это, вероятно, лучший способ прочитать его комментарии в четверг. Поэтому если и перемирие, то не безусловно и не немедленно. Для нынешней администрации и ее главы плохо то, что важнейшие решения быстро возвращаются в Белый дом от оппонентов, которые отфутболивают «мяч» обратно. У Трампа просто нет времени отреагировать, противники мыслят быстрее и план «загнать их в тупик» и выставить крайними не удаются. Проблема нынешнего Вашингтона в том, что терпение и стратегия там в дефиците, что сказывается на качестве решений. В Белом доме станет совсем плохо, когда в Москву придет сознание, что поддержка Запада по обороне Украины начинает рушиться спустя три года, и что было глупостью не выжать из Вашингтона и Киева все, что можно, даже в обмен на кратковременное прекращение огня.