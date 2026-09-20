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ВС РФ предстоящей зимой могут зайти в Запорожье – командир ВСУ Филатов

ВС РФ предстоящей зимой могут зайти в Запорожье – командир ВСУ Филатов

Командир 1‑го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины Дмитрий Филатов заявил, что российские военные уже этой зимой могут зайти в Запорожье.

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