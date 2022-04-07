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Deutsche Bank: США впадут в рецессию в 2023 году

Deutsche Bank: США впадут в рецессию в 2023 году

США вступят в рецессию в 2023 году, как только Федеральная резервная система США (ФРС) повысит процентные ставки на фоне растущей инфляции, говорится в отчете, подготовленном экономистами Дэвидом Фолкертсом-Ландау и Питером Хупером из Deutsche Bank.

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