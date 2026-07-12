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После сильной бури в Ленинградской области возникла идеальная среда для роста лисичек

После сильной бури в Ленинградской области возникла идеальная среда для роста лисичек

Недавнее ненастье обернулось настоящим подарком для любителей "тихой охоты". Биолог Павел Глазков в своем блоге "Каждой твари по паре" опубликовал кадры из Всеволожского района, демонстрирующие богатый лесной урожай, сообщает ТАСС.

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