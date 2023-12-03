Правительство Индии согласилось вывести своих солдат с Мальдив

Правительство Индии согласилось вывести своих солдат с Мальдивских островов, заявил в воскресенье, 3 декабря, президент архипелага в Индийском океане Мохаммед Муиззу на полях 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) в ОАЭ.