Правительство Индии согласилось вывести своих солдат с Мальдив

Правительство Индии согласилось вывести своих солдат с Мальдивских островов, заявил в воскресенье, 3 декабря, президент архипелага в Индийском океане Мохаммед Муиззу на полях 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) в ОАЭ.
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