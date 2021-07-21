Пушков спрогнозировал будущее транзита газа через Украину

Парламентарий прокомментировал новость о соглашении ФРГ и США по газопроводу "Северный поток — 2". Вашингтон и Берлин указали на необходимость сохранения транзита газа из России через территорию Украины на 10 лет, отметил в Telegram-канале политик.
Парламентарий прокомментировал новость о соглашении ФРГ и США по газопроводу "Северный поток — 2". Вашингтон и Берлин указали на необходимость сохранения транзита газа из России через территорию Украины на 10 лет, отметил в Telegram-канале политик.
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