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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Центр исследований: россияне никогда не жили лучше, чем они живут сейчас

Центр исследований: россияне никогда не жили лучше, чем они живут сейчас

Падение реальной платежеспособности россиян, как отметил эксперт, есть только по четырем позициям Покупательная способность жителей России, по данным Росстата, выше показателя предыдущих лет, заявил радиостанции "Говорит Москва" директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец.

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