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НСА: в рамках XIX Международной Конференции по страхованию состоялось обсуждение зарубежного опыта развития агрострахования

НСА: в рамках XIX Международной Конференции по страхованию состоялось обсуждение зарубежного опыта развития агрострахования

Задачи, вызовы и перспективы развития систем агрострахования России, Белоруссии, Казахстана, Азербайджана и Узбекистана получили обсуждение на круглом столе, который провел 28 мая Национальный союз агростраховщиков на XIX Международной Конференции по страхованию в Москве.

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