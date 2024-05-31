НСА: в рамках XIX Международной Конференции по страхованию состоялось обсуждение зарубежного опыта развития агрострахования

Задачи, вызовы и перспективы развития систем агрострахования России, Белоруссии, Казахстана, Азербайджана и Узбекистана получили обсуждение на круглом столе, который провел 28 мая Национальный союз агростраховщиков на XIX Международной Конференции по страхованию в Москве.