"Ибо неча." Соседи в шоке. Ну как так-то? Всем скопом ищут "сливаторов". Кто сдал колонну? Красиво шли.
"Немеция Pуине подарила Пэтриот" А мы грохнули всю колонну на марше
Комментарии
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Вик Норд
Вот как то смотрел УБЕДИТЕЛЬНУЮ фотку(в укропаблике),как был сбит ТУ-95 над Кыевом,и пару десятков фоток догорающих его обломков на украинском поле,мне сказали,забирай все,мы ещё себе нарисуем.
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18 час.
Юрий Золотарев
Процесс пошёл!!
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11 час.
Игорь Человек
Что то в статье кроме доказательств "одна бабка сказала, я то же не увидел!(где фото видео подтверждение уничтоженного, разрушенного сгоревшего??) С-300 немцы не производили не когда! Статья для дураков! И шапкозакидателей!
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17 мин.
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