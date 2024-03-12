"Немеция Pуине подарила Пэтриот" А мы грохнули всю колонну на марше

Вот как то смотрел УБЕДИТЕЛЬНУЮ фотку(в укропаблике),как был сбит ТУ-95 над Кыевом,и пару десятков фоток догорающих его обломков на украинском поле,мне сказали,забирай все,мы ещё себе нарисуем.

Игорь Человек

Что то в статье кроме доказательств "одна бабка сказала, я то же не увидел!(где фото видео подтверждение уничтоженного, разрушенного сгоревшего??) С-300 немцы не производили не когда! Статья для дураков! И шапкозакидателей!