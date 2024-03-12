Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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"Немеция Pуине подарила Пэтриот" А мы грохнули всю колонну на марше

"Немеция Pуине подарила Пэтриот" А мы грохнули всю колонну на марше

"Ибо неча." Соседи в шоке. Ну как так-то? Всем скопом ищут "сливаторов". Кто сдал колонну? Красиво шли.

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Комментарии
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Вик Норд
Вот как то смотрел УБЕДИТЕЛЬНУЮ фотку(в укропаблике),как был сбит ТУ-95 над Кыевом,и пару десятков фоток догорающих его обломков на украинском поле,мне сказали,забирай все,мы ещё себе нарисуем.
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18 час.
Юрий Золотарев
Процесс пошёл!!
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11 час.
Игорь Человек
Что то в статье кроме  доказательств &quot;одна бабка сказала, я  то же не увидел!(где фото видео подтверждение уничтоженного, разрушенного сгоревшего??)  С-300 немцы не производили не когда!  Статья для дураков!  И шапкозакидателей!
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17 мин.

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