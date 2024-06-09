НАСА исключило возможность ремонта орбитального телескопа Hubble

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Соединенных Штатов сообщило о том, что на сегодняшний день возможность ремонта орбитального телескопа Hubble исключена.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии