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НАСА исключило возможность ремонта орбитального телескопа Hubble

НАСА исключило возможность ремонта орбитального телескопа Hubble

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Соединенных Штатов сообщило о том, что на сегодняшний день возможность ремонта орбитального телескопа Hubble исключена.

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