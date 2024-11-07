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Марс оказался неприступен для бурения. Учёные объяснили причину – дело в соли

Марс оказался неприступен для бурения. Учёные объяснили причину – дело в соли

Выяснилось, отчего на Красной планете нельзя проводить бурения.Отправленный на Марс тепловой зонд HP3, что разработал Немецкий аэрокосмический центр (DLR), не смог пробурить обозначенную пятиметровую глубину для изучения теплового потока из недр планеты.

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