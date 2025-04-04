В команде Трампа советуют ему не общаться с Путиным – NBC

Окружение президента США Дональда Трампа советует ему не проводить новый разговор с российским президентом Владимиром Путиным до согласия Москвы на полное прекращение огня в конфликте на Украине, утверждает телеканал NBC News ссылаясь на свои источники.
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