В Херсоне сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры

Глава херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил в Telegram-канале, что в находящемся под контролем Киева городе Херсоне в результате взрыва получил повреждение объект критической инфраструктуры.
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