RJ Mitte: Hollywood Reacts To The Death Of 'Kind, Talented' Breaking Bad Star At 34

Tributes are pouring in for Breaking Bad star RJ Mitte, following the actor's death at age 34. See what Aaron Paul and more of Mitte's co-stars have to say.
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