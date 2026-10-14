В Киеве и Днепропетровске на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

Мощные взрывы прогремели в ночь на 14 октября в Киеве и Днепропетровске, где объявили воздушную тревогу, сообщили украинские СМИ.
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