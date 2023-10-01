Приходько: в результате обстрела Горловки ВСУ повреждён дом

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что украинские войска обстреляли Горловку. «Обстрелом украинских террористов повреждён дом по адресу: улица Краснофлотская, 80 (Центрально-Городской район Горловки)», — написал он в своём Telegram-канале.
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