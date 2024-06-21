Лавров: от Армении не поступало документов о решении выйти из ОДКБ

Global look press/Russian Look/Konstantin Kokoshkin Обсуждать последствия выхода Армении из ОДКБ преждевременно, поскольку от Еревана не поступало каких-либо документов об этом решении, заявил 21 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос корреспондента "Известий".